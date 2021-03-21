ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 425 ألف سهم، 200 ألف سهم، 63930 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات، 107111 سهم، 350 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 581 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.05 مليون سهم، 183 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 12 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 16 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة لتصبح ابتداءً من 4 إبريل المقبل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض 16 يونيو المقبل.

في سياق منفصل قالت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة كلا من عمر عبد العزيز مهنا-مستقل، عمرو الجنايني ممثلًا عن البنك التجاري الدولي-غير تنفيذي، محمود يحيي الجمال-غير تنفيذي، وائل طارق محمد إسماعيل-غير تنفيذي، على أن يتم الدعوة لجمعية عامة عادية يوم 24 مارس الجاري لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حصول الشركة على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية عن طريق المزايدة التي تمت في هيئة ميناء الإسكندرية بمساحة تقدر بـ33 ألف متر مربع بسعر 70 جنيه لكل متر مربع شهريًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية 7% بالإضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيه في اليوم وكذلك مصاريف تخزين الحاوية الـ20 قدم بقيمة 9.8 جنيهًا في الأسبوع الأول، 13 جنيه بعد الأسبوع الأولى، وتقدر المساحة التخزينية للساحة 3300 حاوية تقريبًا، وتم إعطاء الشركة مهلة 9 أشهر لتجهيز الساحة.