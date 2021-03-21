اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اختطاف مجموعة مسلحة لـ 3 أشخاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة فى ديالى العراقية

الأحد، 21 مارس 2021 12:33 م
اختطاف مجموعة مسلحة لـ 3 أشخاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة فى ديالى العراقية عناصر من الجيش العراقى
ديالى /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر محلى فى ديالى العراقية، إن 6 مسلحين يرتدون الزى العسكرى داهموا حقول تربية الدواجن فى منطقة الحد الأخضر بضواحى ناحية العبارة شمال شرقى بعقوبة، وأحتجزوا حراس الحقول، وحين وصول أصحابها بعد الاتصال بهم وإبلاغهم عن نشوب حريق فى حقول الدواجن، قاموا باختطاف 3 منهم إلى جهة مجهولة، فى وقت سابق اليوم.

وأشار المصدر - وفق ما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن عناصر داعش يسعون للحصول على فدية مالية من ذوى المخطوفين نتيجة الإفلاس الكبير الذى أصاب عناصر التنظيم فى المناطق الممتدة من العبارة وصولا إلى أطراف ناحية أبى صيدا.

من ناحية أخرى، أحبطت قوة أمنية مشتركة العراقية محاولة تسلل لداعش فى منطقة أنجانة شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالي.

وقال مصدر أمنى - فى تصريح أوردته الوكالة - إن قوة من الجيش وبإسناد الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل داعشية إلى حوض أنجانة شمال بعقوبة بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية، مضيفا أن الإرهابيين فروا صوب الوديان بعد فشل محاولتهم نتيجة كثافة نيران القوة الأمنية.

 


الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

مسلحين بالعراق

ديالى العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة