اختطاف مجموعة مسلحة لـ 3 أشخاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة فى ديالى العراقية

ديالى /أ ش أ/

قال مصدر محلى فى ديالى العراقية، إن 6 مسلحين يرتدون الزى العسكرى داهموا حقول تربية الدواجن فى منطقة الحد الأخضر بضواحى ناحية العبارة شمال شرقى بعقوبة، وأحتجزوا حراس الحقول، وحين وصول أصحابها بعد الاتصال بهم وإبلاغهم عن نشوب حريق فى حقول الدواجن، قاموا باختطاف 3 منهم إلى جهة مجهولة، فى وقت سابق اليوم.

وأشار المصدر - وفق ما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن عناصر داعش يسعون للحصول على فدية مالية من ذوى المخطوفين نتيجة الإفلاس الكبير الذى أصاب عناصر التنظيم فى المناطق الممتدة من العبارة وصولا إلى أطراف ناحية أبى صيدا.

من ناحية أخرى، أحبطت قوة أمنية مشتركة العراقية محاولة تسلل لداعش فى منطقة أنجانة شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالي.

وقال مصدر أمنى - فى تصريح أوردته الوكالة - إن قوة من الجيش وبإسناد الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل داعشية إلى حوض أنجانة شمال بعقوبة بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية، مضيفا أن الإرهابيين فروا صوب الوديان بعد فشل محاولتهم نتيجة كثافة نيران القوة الأمنية.