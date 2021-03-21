إيطاليا تسجل 23 ألفا و832 إصابة بكورونا واليونان ترصد 60 حالة وفاة

روما /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 23 ألفا و832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع الإجمالى إلى 3 ملايين و356 ألفا و331 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية - فى إحصائية جديدة نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم تسجيل 401 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالى ضحايا الجائحة فى البلاد 104 آلاف و642 شخصا.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

فيما أعلنت السلطات الصحية اليونانية، تسجيل 2535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن الحالات المسجلة تمثل انخفاضا فى أعداد الحالات إذ سجلت اليونان 2785 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت اليونان 60 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و421 حالة وفاة.

وأشارت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان إلى تزايد الضغط على المنظومة الصحية فى اليونان إذ ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج فى وحدات الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعى إلى 672 حالة.