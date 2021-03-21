اليوم السابع
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إقبال أهالى الأقصر على المعارض والمحال لشراء هدايا "عيد الأم".. صور

الأحد، 21 مارس 2021 12:54 م
إقبال أهالى الأقصر على المعارض والمحال لشراء هدايا "عيد الأم".. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محلات ومعارض محافظة الأقصر إقبالا من الأهالى على شراء هدايا عيد الأم، التي تتنوع ما بين أدوات منزلية وأدوات مطبخ وعطور وهدايا متنوعة وغيرها من الهدايا المختلفة التى يقبل عليها الأبناء تكريماً لأمهاتهم فى احتفاليات داخل منازلهم فى هذا اليوم المميز للجميع.

كما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، توافدا كبيرا من المواطنين من الشباب والفتيات والأمهات على المحلات المختلفة والمعارض المنظمة تزامناً مع احتفالات "عيد الأم" الذى يوافق 21 مارس من كل عام لتكريم الأمهات، حيث توافد الجميع على الهدايا المختلفة لتقديمها لأمهاتهم فى عيد الأم.

ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة إلى كل أم مصرية، بمناسبة عيد الأم، حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة مكتوب فيها: "في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام".

 

الشباب خلال التوافد على هدايا عيد الام
الشباب خلال التوافد على هدايا عيد الام

 

توافد الأهالى على معرض عيد الام باسنا
توافد الأهالى على معرض عيد الام باسنا

 

جانب من شراء هدايا عيد الأم
جانب من شراء هدايا عيد الأم

 

شراء هدايا عيد الأم بمعرض اسنا
شراء هدايا عيد الأم بمعرض اسنا

 

معرض لشراء هدايا عيد الأم بإسنا
معرض لشراء هدايا عيد الأم بإسنا

 


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