إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بطريق الجديد بمنطقة حلوان ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.