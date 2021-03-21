إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة حلوان

أصيب 7 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بطريق الجديد بمنطقة حلوان ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وظهرت كثافات مرورية بحركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .
كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
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