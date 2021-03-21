إصابة 5 عمال بينهم سيدتان فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 5 عمال بينهم سيدتان بكسور وسحجات، فى حادث تصادم وقع بين ثلاث سيارات نقل طريق إسماعيلية الصحراوى أمام قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى الزوامل بوصول كل من "محمد خالد محمد" 28 سنة عامل مقيم الزاومل، و"فاطمة ناصف محمد" 42 سنة عاملة مقيمة السعديين، و"عزيزية عبد العزيز" 60 سنة عاملة مقيمة الزاومل، و" جمال محمد السيد" 30 سنة عامل مقيم الزاومل، و"يحيى خليفة" 35 سنة سنة عامل مقيم الزاومل، مصابين بكسور وسحجات متفرقة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل طريق مصر إسماعيلية الصحراوى أمام قرية الزاومل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 عمال، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.