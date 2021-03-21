أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. الضأن يترواح بين 120-140 جنيها الكيلو

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، يشهد سوق اللحوم البلدى اليوم الأحد 21-3-2021، وذلك وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج وزيادة المعروض أدت إلى استقرار السعر في السوق.

وقال بلال محمد صاحب محل جزارة، إنه حتى الآن اللحوم تصل من المذبح والمزرعة بنفس الأسعار ولا يوجد أي فوارق في السعر، موضحا أن فارق السعر يختلف من منطقة لأخرى نظرا لمصاريف النقل ومصاريف الجزارة الخاصة بصاحب المحل، موضحا أن اسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو .

وأضاف محمد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن أصناف اللحوم وأماكن ها تختلف في الأسعار، وعلى سبيل المثال فإن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.