اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن أنواع فوانيس رمضان 2021 وأسعارها؟

السبت، 20 مارس 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن أنواع فوانيس رمضان 2021 وأسعارها؟ فوانيس - صورة ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك وشراء مستلزماته التى لا تخلو من فانوس رمضان بأشكاله وأنواعة المختلفة، ويسعى مصنعو الفوانيس إلى إقامة الشوادر لبيع الفوانيس فى مختلف المناطق والتى تحصل على تصاريح من الدولة لتنفيذها سنويا. 
 
 

صناعة فانوس رمضان محلية أم يتم استيراده ؟ 

 
يصنع فانوس رمضان 100% محلى فى مصر من خلال 3 فئات، الأسر المنتجة فى المنازل وتمثل 10% من حجم الإنتاج السنوى، والورش الصغيرة وتمثل 30%، بالإضافة إلى المصانع وتمثل 60% من حجم الإنتاج سنويا . 
 

هل هناك أنواع مستوردة؟ 

 
المستورد يأتى فقط فى صورة لعب أطفال بأى شكل كرتونى ويغنى أغانى رمضان . 
 

قيمة الإنتاج السنوى من فانوس رمضان؟ 

 
نحو 50 مليون جنيه من الصناعة المحلية وما يقارب 10 ملايين جنيه استيراد من الصين الذى يدخل فى صورة لعب أطفال تغنى وتضئ لشهر رمضان . 
 

أنواع وأسعار فوانيس رمضان للعام الحالى 2021 ؟ 

 

أسعار الفوانيس فى شهر رمضان للجملة تتنوع وتختلف باختلاف الإحجام والأشكال ومنها:   

 
1 ـ الفوانيس المستوردة فى صورة لعب أطفال مثل بن تن أو غيرها من الأشكال الكرتونية يتراوح سعرها بين  50 و 60 جنيها.  
 
2 ـ الفانوس الميدالية من 8 إلى 12 جنيها.   
 
3 ـ الفانوس  الحديد يبدأ من 50 وحتى 1000 جنيه.   
 
4 ـ الفانوس الخيامية من 20 وحتى 70 جنيها.   
 
5 ـ الفانوس الخرز الذى تقوم بتصنيعه ربات البيوت صناعة يدوية من 50 إلى 150 جنيها.   
 

اخبار الاقتصاد

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