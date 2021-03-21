أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو

-البطاطس 4 جنيهات

-البصل بـ 5 الأبيض

-البصل الأحمر 7جنيهات

- الكوسة 6 جنيه للكيلو

- الجزر 5 جنيهات

-الخيار 5 جنيه.

- الجوافة 9 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو

-الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

- الفلفل الألوان 20 والليمون 21 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

-التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

- اليوسفى 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه

-البرتقال بسرة 8.5 جنيه