أسترازينيكا ترد على مخاوف مسلمي إندونيسيا بشأن لقاح كوفيد-19

قالت شركة أسترا زينيكا اليوم الأحد إن لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا ، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان ، أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت يوم الجمعة إن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم "التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".

ومع ذلك ، وافق المجلس على لقاح أسترا زينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

لكن المتحدث باسم أسترا زينيكا بإندونيسيا قال في بيان "في جميع مراحل عملية الإنتاج ، لا يستخدم هذا اللقاح .. ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

وافقت السلطات الإندونيسية يوم الجمعة على استخدام لقاح أسترا زينيكا بعد مراجعة تقارير قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا مع تسجيل مليون و455788 إصابة و39447 حالة وفاة حتى يوم السبت.