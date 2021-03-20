4 مشكلات صحية تصيب الفم والأسنان عند مرضى السكر.. احذرها

كتبت هند عادل

الأشخاص المصابون بداء السكري لديهم مقاومة منخفضة للعدوى وعملية شفاء بطيئة ، وبالتالي هم أكثر عرضة لمشاكل صحة الفم لذلك يجب الاهتمام بشكل خاص برعاية وصحه الأسنان والفم لدى مرضى السكر تجنبا لحدوث مضاعفات أشهرها فقدن الأسنان،وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا

بعض مشكلات الفم الشائعة عند مرض السكري





التهاب اللثة: هذه واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا لمرضى السكري تحدث أمراض اللثة عندما تتراكم طبقة البلاك بمرور الوقت وتتصلب تصبح اللثة حمراء ومتورمة وقد تنزف أيضًا هذا يمكن أن يؤدي إلى مرحلة متقدمة تسمى التهاب دواعم السن إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب أيضًا ، إنها رحلة ذات اتجاهين ، لا يمكن أن يؤدي مرض السكري فقط إلى مشاكل اللثة ، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم مرض السكري غير المنضبط ويؤثر على مستويات السكر في الدم.

يجب أن يتضمن روتين العناية بالفم التنظيف المنتظم بفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة الخيط لإزالة البلاك العنيدة واستخدام غسول الفم. غسول الفم ينظف الفم بالكامل ويزيل الجراثيم واللويحات السنية التي هي السبب الجذري لمشاكل اللثة كما يجب على المرء أن يخبر طبيب أسنانه عن حالة مرض السكري.

فقدان الأسنان: الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة لفقدان أسنانهم من الأشخاص غير المصابين بالسكري هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب ذلك ، وأحد الأسباب الرئيسية هو مستويات السكر غير المنضبطة يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في مرضى السكري إلى نمو المزيد من البكتيريا في الفم مما قد يؤدي إلى التهاب اللثة وأمراض اللثة في حالة حدوث عدوى في الفم ، سيستغرق مريض السكري وقتًا أطول للشفاء مما قد يتسبب أيضًا في تأثير مباشر على العظام التي تدعم الأسنان ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان ومن ثم فمن الأفضل توخي الحذر من خلال إجراء فحوصات الأسنان في الوقت المناسب والحفاظ على روتين نظافة الفم.

جفاف الفم: يمكن أن يعاني مريض السكري أيضًا من أعراض مثل جفاف الفم بسبب نقص اللعاب يرجع ذلك في الغالب إلى الأدوية التي يتناولونها قد يؤدي جفاف الفم إلى زيادة التهابات الفم مثل القلاع وتسوس الأسنان قد يعاني المرء أيضًا من مشاكل رائحة الفم الكريهة.

تسوس الأسنان: يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة إمداد السكريات والنشويات مما يؤدي إلى مزيد من الأحماض التي تتلف الأسنان ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى تجاويف قد تكون مؤلمة للغاية من الأفضل منعه على الرغم من أنه يمكن علاجه.

بينما يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا ، فإن اتباع روتين نظافة الفم يمكن أن يحدث فرقًا في الوقاية من تسوس الأسنان يجب تجنب ارتفاع السكر والكربوهيدرات المكررة لأنها يمكن أن تزيد من خطر تسوس الأسنان.