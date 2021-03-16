تكريم أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية ضمن النساء الأكثر تميزا عالميا

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كرمت الولايات المتحدة ، مارى أليكسندر بسطا، أول مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوى الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.

وأكدت هيئة التحالف الأمريكى للتعدد العرقى بولاية إلينوى برئاسة دانى ديفيس عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لأليكسندر ومبادراتها الرائدة، وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، قالت العمدة مارى أليكسندر "إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة"، مؤكدة حرصها في كافة المحافل على إبراز انتمائها لمصر، ونوهت إلى أنها تستعد لزيارة مصر قريبا ومعها فوج سياحى من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر.

وأشادت أليكسندر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات، وأن هذه الجهود محل تقدير عالمي.

ونوهت إلى أنها نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية.

ومن جانبه، قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، إن العمدة مارى أليكسندر هى نموذج مشرف للمصريين والمصريات بالولايات المتحدة، وهم ناجحون ومتميزون بمختلف المجالات، كما يؤكدون دائما انتمائهم لمصر ورغبتهم في تقديم كل ما في وسعهم من أجل الارتقاء بها.

ويذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إليكسندر شملت كذلك كلا من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.