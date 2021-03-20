

وأضاف أن المأزق الانتخابي الراهن يؤخر الإصلاح العاجل المطلوب في الصومال، والذي يسمح لها بالاتجاه نحو تخفيف المديونية، كما يعطل المعركة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق مواطنى الصومال في الاحتجاج السلمي وتعارض بشدة استخدام العنف من جانب أي طرف.



ودعا وزير الخارجية الأمريكي قادة الصومال لحماية مستقبل البلاد وإيجاد اتفاق على العمل الفورى نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الصومال.