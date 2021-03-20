"هن".. معرض لتسليط الضوء على الأعمال الفنية للسيدات بمناسبة عيد الأم

كتب ـ محمد أسعد

تحت عنوان «هُن» ينظم متحف قصر المنيل ، غدا الأحد، معرضاً فنيا لتسليط الضوء على الأعمال الفنية لفنانات سيدات، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأوضحت ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة و الفنون الاسلامية ، ليعرض أكثر من 100 عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع حتى 27 مارس 2021.

وعلى هامش المعرض سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بقطاعات السياحة والآثار في جميع التخصصات وذلك تقديرا لدورهن في العمل والمجتمع، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.