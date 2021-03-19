اسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى 32-48 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19-3-2021 حيث سجلت أسعار البورى تتراوح بين 32 - 38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، بينما استقرت البلطى المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. و سعر البربون " 1 " لـ40-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

و استقر سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو،. وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.