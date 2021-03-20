اليوم السابع
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مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويرسم أبا لكنيسة المريمات الحوالة

السبت، 20 مارس 2021 01:01 م
مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويرسم أبا لكنيسة المريمات الحوالة القداس الإلهى بمطرانية شبرا الخيمة
القليوبية فريق المحافظات

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ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهى، اليوم السبت، بكنيسة مارجرجس شبرا البلد المطرانية، وأثناء صلوات القداس تم سيامة الشماس هانى مهنى باسم القس أيوب مهنى على كنيسة المريمات الحوالة بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وأوضحت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، أن صلاة القداس صباح اليوم كانت بحضور عدد من الآباء الكهنة، وسط اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الإيبارشية، إلى أنه سيتوجه الأب الكاهن لدير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون لقضاء الأربعين يوما قبل بدء الخدمة بكنيسة المريمات الحوالة بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

الأباء والكهنة المشاركون بالقداس
الأباء والكهنة المشاركون بالقداس

 

ترسيم ابا جديدا
ترسيم ابا جديدا

 

ترسيم الاب الجديد
ترسيم الاب الجديد

 

خلال القداس
خلال القداس

 

خلال صلاة القداس
خلال صلاة القداس

 


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القداس الالهى

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