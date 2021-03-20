مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى 4 حوادث سير بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين في 4 حوادث متفرقة بالمنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بمصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في 4 حوادث سير متفرقة بالمنيا، الأولى انقلاب سيارة رقم 237 ب و س ملاكى، شمال مدخل بني حسن بمركز أبو قرقاص، على الطريق الصحراوى الشرقى إثر انفجار الإطار الأمامى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى أيضا انقلاب سيارة رقم 6897 نصف نقل شمال قرية الناصرية بمركز بني مزار اثر اختلال عجلة القيادة. مما تسبب في إصابة 9 عمال بينهم 6 سيدات.

ولقي سائق مصرعه في حادث انقلاب توك توك، بطريق دير سمالوط، بمركز سمالوط في المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. كما لقي مدرس مصرعه صدمته سيارة بطريق الصحراوي الشرقي بمدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، فرت هاربة، تم نقل المصابين للمستشفيات العامة والمركزية للعلاج، والضحايا تحت تصرف النيابة العامة.