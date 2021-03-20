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محافظ الوادى الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط بالداخلة

السبت، 20 مارس 2021 01:01 م
محافظ الوادى الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط بالداخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، خرائط المخطط الاستراتيجى العام لمدينة "موط" بمركز الداخلة وذلك تمهيداَ لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الزملوط، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم فى تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التى تساهم فى استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

 


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