اليوم السابع
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محافظ الغربية يعلن غلق 5034 مركزا للدروس الخصوصية ومنشآت مخالفة

السبت، 20 مارس 2021 04:52 م
محافظ الغربية يعلن غلق 5034 مركزا للدروس الخصوصية ومنشآت مخالفة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تطبيق القرار الوزارى بغلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتى صدرت فى الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق عدد 747 محلا، وعدد 356 سوقا، وعدد 256 مطعما، وعدد 408 مقاهى، وعدد 467 ورشة و1401 منشأة أخرى بإجمالى عدد 3635 منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 1399 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصة بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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