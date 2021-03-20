لماذا تأخر تطعيم بعض كبار السن بلقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن هناك توجيهات بتجهيز مراكز اللقاح ضد كورونا بشكل قوى، قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة في تجهيز الأماكن لعدم نشر العدوى.. ونجهز الأماكن حسب الطلب والضغط على المحافظات المختلفة وهناك توجيه بزيادة أعداد المراكز".

أضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن محافظتى القاهرة والجيزة أكثر المحافظات اهتماما بفكرة تلقى لقاح كورونا، مشيره إلى تطعيم من 1000 إلى 2000 شخص يوميا بلقاح كورونا خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن لقاح كورونا قد يصيب الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا مرة أخرى، لذلك يجب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، متابعة: "من تلقى أول جرعة من لقاح كورونا ليس محميا وكأنه غير مطعم باللقاح، لذلك هناك أهمية فى تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.. لقاح أسترازينيكا يمنح مناعة بنسبة 75% بعد الجرعة الأولى، و95% بعد الجرعة الثانية".

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، أنه منذ بداية أزمة كورونا، تسير الدولة المصرية بخطى جيدة مع جميع الشركات المنتجة للقاح كورونا، وهناك أبحاث إكلينيكية تجرى حاليا لمواكبة تطعيم المواطنين باللقاح لوقايتهم من الفيروس.

وعلقت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، على تأخير تطعيم بعض كبار السن ومصابى الأمراض المزمنة فى الفترة الأخيرة، قائلةً: "هؤلاء أولوية، لكن هذه المشاكل متعلقة فى التسجيل نفسه، فبعضهم لم يسجل المصابون بالأمراض المزمنة، ولحل هذه المشكلة يمكننا التوجه إلى أقرب وحدة أو الاتصال بالخط الساخن".

أضافت نهى عاصم، أن البيانات المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا تتمتع بشفافية كبيرة: "فى البداية كانت ترى الشركة أنه لا يحبذ البدء بتطعيم الفئات العمرية التى تزيد عن 65 سنة، لكن فى بعض الفترة الماضية حصل الملايين على هذا اللقاح ومن بينهم من تخطت أعمارهم 65 سنة، ولم تظهر أى أعراض جانبية تجعلنا منع التلقيح بأسترازينيكا".

وتابعت قائلة: "إلى الآن لم يتم الإبلاغ عن أى آثار جانبية خطيرة متعلقة بأسترازينيكا أو سينوفارم، مشيرةً إلى أن إصابة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاحات قد يرجع إلى تهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية، وشددت على أن الجميع معرض لأن يكون مصابا بفيروس كورونا: "النقطة دى التطعيمات مظلومة فيها، فلو أصيب شخص بكورونا بعد التطعيم، فالموضوع لا علاقة له بالتطعيم، وطول الفترة بين الجرعتين إلى بعد الحصول على الجرعة الثانية بـ3 أيام أنا مش متطعم".