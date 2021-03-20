لجنة الاستغاثات الطبية بالحكومة تستجيب لاستغاثة والد فتاة تعاني من ورم بالمخ

كتبت هند مختار

في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة والد المريضة دينا .ع، والتي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم بمحافظة الجيزة، حيث تعاني من ورم بالمخ وتحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة الدولة

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الحالة إلى جامعة عين شمس، وعليه تم التواصل والتنسيق مع أ.د أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والذي أفاد بضرورة إرسال الحالة للتقييم تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة، وبالفعل بعد التقييم والمناظرة، وبعدها تم استخراج قرار نفقة الدولة وإجراء الجراحة المطلوبة بمستشفى الدمرداش، وخرجت الحالة بعد تحسن حالتها الصحية

جدير بالذكر أن من أعراض أورام المخ صداع مزمن، عدم وضوح الرؤية، التعب والخمول، صعوبة التحدث، تقلب الحالة المزاجية والميل للعنف، مشكلات في السمع، ضعف الخصوبة، الغثيان والقيء، لذا يجب مراجعة الطبيب حال ظهور هذه الأعراض

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي