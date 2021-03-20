اليوم السابع
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كيف تساهم حياة كريمة فى تنمية الصناعة الوطنية؟

السبت، 20 مارس 2021 04:38 م
كيف تساهم حياة كريمة فى تنمية الصناعة الوطنية؟ طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية
كتب إسلام سعيد

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أشاد المهندس طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أنها تمثل فرصة كبيرة للقطاع الصناعى واستغلال هذه الفرصة لزيادة المشاركة بالخامات والمنتجات المصنعة فى مصر، لتطوير القرى من كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية التى يمكن أن تشترك بهذه المبادرة، وهذا ما قد ينعكس على تحريك السوق أمام القطاعات الإنتاجية. 
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مكاسب بالجملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المبادرة وفق المعلن عنها أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون فى القرى والتوابع، لافتا إلى أن شراء منتجات هذه المبادرة من الإنتاج المحلى يساعد بتنمية وتطوير القطاع الإنتاجى حاليًا.
 
وأوضح الجيوشى، أن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها، وأن الفرصة مواتية للقطاع الصناعى ويجب استغلاله من قبل القطاع.
 
وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية وزيادة مبيعات المصانع ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير في أكثر من جهة.

حياة كريمة

اتحاد الصناعات

تطوير القري

انتعاش الصناعة

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