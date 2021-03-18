شعبة الورق: تراجع الطباعة وانخفاض الاستيراد سبب تحرك أسعار "الدشت"

كتب إسلام سعيد

كشف مصطفى عبيد رئيس شعبة الورق فى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن معروض ورق "الدشت" تراجع بصورة كبيرة فى الأسواق بسبب تراجع الطباعة سواء للكتب أو الكراسات وكافة أنواع الورق التقليدى خلال فترة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عبيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراجع في معروض الورق الدشت بنسبة 30 % تقريباً، وهو ما تسبب في تحرك الأسعار للورق الدشت الألوان من 1950 جنيها في يناير 2021 إلى 3500 جنيها للطن حاليًا، وهو ما جعل الورق المتاحة للمصانع الورق أقل.

وأشار إلى أن الورق البنى شهد ارتفاع في أسعاره من 2400 جنيها خلال يناير 2021 إلى 4200 جنيه حاليًا، كما أن جمع خام الورق من الشوارع والمنازل متراجع بصورة كبيرة، إضافة إلى تراجع استيراد الورق الدشت الذى يدخل لمصانع الطباعة، وكل هذه العوامل أثرت على الأسعار، لكن لا يوجد ما يسمي احتكار لصناعة الورق.

وفي وقت سابق، طالب علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، وزارة التجارة والصناعة و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة التحقيق فى ما تقوم به مصانع الورق المغذية لمصانع صناديق الكرتون من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر، حيث ارتفع سعر الخامات الورقية بنسبة 70% الأمر الذى تسبب فى زيادة سعر صناديق الكرتون بنسبة 60%، وهو ماسيترتب عليه رفع أسعار جميع المنتجات الموجودة فى الأسواق خاصة المواد الغذائية التى تعتمد على نظام التعبئة الكرتونية.