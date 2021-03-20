كل ما تريد معرفته عن أنواع وطرق علاج سرطان الكلى

كتب - محمود جلال

الكلى هو العضو المسئول عن التخلص من الماء الزائد والملح وفضلات الدم، ولكن إذا تعطلت وظائف الكلى، فقد يصاب الشخص بسرطان الكلى كأحد المضاعفات، وقد لا يعرف الكثير عن هذا السرطان المميت وأنواع وعلاج وآثار جانبية، مما يجعل نوع هذا السرطان أكثر خطورة، وذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth".

ما هى أنواع سرطان الكلى؟

وتشمل:

الخلايا السرطانية الصافية:

فمعظم حالات سرطان الكلى هي من هذا النوع حيث تبدو الخلايا السرطانية واضحة أو شاحبة عند مراقبتها عن كثب في المجهر.

سرطان الخلايا الكلوية الحليمي:

حوالي 10-15 % من سرطانات الكلى هي سرطان الخلايا الكلوية الحليمي، ويكون لديهم مظهر يشبه الإصبع إذا نظرت إليهم في المجهر.

سرطان الخلاية الكلوية :



سرطان الكلى

هذا السرطان أكبر حجمًا مقارنة بالأنواع الفرعية الأخرى، له مظهر واضح أو شاحب.

ما هى عوامل خطر سرطان الخلايا الكلوية؟

نظرًا لأن سرطان الخلايا الكلوية هو مرض متعدد العوامل، فهناك بعض العوامل التي يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة به، فالتدخين يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالسرطان، ليس فقط سرطان الرئة ولكن يمكن أن يسبب سرطان الكلى أيضًا وبالتالي، فإن التدخين يضاعف خطر الإصابة بالسرطان لدى أولئك الذين يدخنون بشكل منتظم.



سرطان الكلى

ما هى طرق علاج سرطان الكلى؟

يمكنك اختيار الجراحة التي هي استئصال الكلية الجذري الذي يتم فيه إزالة الكلى والغدة الكظرية وحتى الأنسجة المحيطة، أو استئصال الكلية البسيط حيث تتم إزالة الكلية فقط، حتى الاستئصال بالترددات الراديوية والعلاج الإشعاعي والعلاج الجهاز يمكن أن يقترحها الطبيب في أنواع معينة فقط.

في الوقت الحالى، مع التقدم في طرق العلاج، يتم استخدام الأدوية الفموية المستهدفة والعلاج المناعي بمفردها، أو في مجموعات في معظم أنواع سرطان الكلى المتقدم، هناك أنواع عديدة من العلاجات المستهدفة وأدوية العلاج المناعي، سيقترح طبيبك العلاج المناسب لك.