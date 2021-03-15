العلاج المناعى والدوائى أكثر فعالية لمكافحة سرطان الكلى

كتب - محمود جلال

أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين أن العلاج المناعي جنبًا إلى جنب مع عقار مثبط للكيناز (أحد أنواع الإنزيمات)، مهم لعلاج الخط الأول للمرضى المصابين بسرطان الكلى المتقدم، وفقًا لموقع ميديكال برس medicalxpress.



العلاج المناعي

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة توني شويري مدير مركز لانك لأورام الجهاز البولي التناسلي في دانا فاربر، أن معدل الاستجابات والاستجابات الكاملة، والبقاء الخالي من التقدم كان أطول حال اعتماد التحكم المناعى جنبًا إلى جنب مع العقار المثبط للكينياز.



سرطان الكلى

وأضاف شويري إن التوليفات أثبتت تفوقها لدى علاج مرضى سرطان الكلى فى المراحل المتقدمة.



سرطان الكلى

جدير بالذكر أن جميع المرضى تقريبًا في تجربة عانوا من بعض المضاعفات الأكثر شيوعًا وهي الإسهال وارتفاع ضغط الدم، وقد أدت هذه الآثار الجانبية إلى وقف العلاج في 37.2٪ من المرضى.