اليوم السابع
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كل سنة وأنت طيبة يا ست الحبايب.. أمهات مصر المثاليات لعام 2021.. ألبوم صور

السبت، 20 مارس 2021 02:48 م
كل سنة وأنت طيبة يا ست الحبايب.. أمهات مصر المثاليات لعام 2021.. ألبوم صور أمهات مصر المثاليات لعام 2021
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.
 
وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.
 
 
الام المثالية الأول على مستوى الجمهورية فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية
الام المثالية الأول على مستوى الجمهورية فاطمة سيد من محافظة الإسماعيلية
 
 
 
زينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة
زينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة
 
 
 
نوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية
نوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية
 
وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات
وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات
 
 
إحدى الأمهات المثاليات
إحدى الأمهات المثاليات

 

 

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إحدى الأمهات المثاليات لعام 2021
 

 

إعلان أسماء الأمهات المثاليات
إعلان أسماء الأمهات المثاليات

 

إعلان الأمهات المثاليات لعام 2021
إعلان الأمهات المثاليات لعام 2021

 

الام المثالية الأول على مستوى الجمهورية فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية
الام المثالية الأول على مستوى الجمهورية
 

 

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية
الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

 

 


الام المثالية

الام المثالية 2021

اسماء الام المثالية

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