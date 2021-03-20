اليوم السابع
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كاملا هاريس أول نائبة رئيس بأمريكا تهنئ أول رئيسة في تنزانيا

السبت، 20 مارس 2021 11:01 م
كاملا هاريس أول نائبة رئيس بأمريكا تهنئ أول رئيسة في تنزانيا كاملا هاريس
(رويترز)

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 هنأت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي اليوم السبت سامية حسن أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا، وقالت إن واشنطن مستعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وبعثت هاريس، وهي أول امرأة وأول أمريكية سمراء وأول أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس، بالتهنئة في تغريدة على تويتر.

وقالت هاريس "أبعث بأطيب التمنيات لسامية صلوحي بعد أدائها اليمين رئيسة جديدة لتنزانيا وهي أول امرأة تتولى المنصب. الولايات المتحدة مستعدة للعمل معكم لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأدت سامية حسن، نائبة الرئيس منذ 2015، اليمين أمس الجمعة بعد وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي.

 

 


هاريس

تنزانيا

ماجوفولي

أمريكا

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