قصة كفاح وصبر.. تعرف على حكاية الأم المثالية فى الوادى الجديد (صور)

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

فازت وفاء عبد الحافظ عبد المطلب، اليوم السبت، بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الوادى الجديد، لعام 2021م، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى اليوم أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وفاء من مواليد 26 يناير 1961، وتبلغ من العمر 60 عاما، وتعيش فى منطقة "القلقان" بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، ولديها 3 أبناء كلهم يعملون فى وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.

تقول وفاء، إن زوجها "عبد الوهاب عبد الحميد محمد"، كان يعمل مهندسا مدنيا حرا فى مجال المقاولات وتوفى فى مايو عام 1995، بعد رحلة مرض مع الكبد، تاركا خلفه 3 أطفال أكبرها "حنان" كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

أضافت وفاء، أنها حاصلة على دبلوم معلمين وكانت لا تعمل ولم تخرج لمجال العمل خلال فترة حياة زوجها لما كان يقدمه لأسرته من جميع وسائل الراحة ومستوى معيشى جيد، إلا أنها اضطررت للخروج للعمل لكى تنفق على الأطفال عقب وفاته مباشرة، حيث كانت تعمل فى مجال التعليم، لكنها كانت إجازة بدون راتب طوال فترة حياة زوجها.

أشارت وفاء، إلى رفضها الزواج عقب وفاة زوجها وفضلت تربية أبنائها الثلاثة متحملة ظروف الحياة، ومتكبدة عناء المعيشة مع 3 أطفال فى سن صغيرة، وبالفعل نجحت فى تربيتهم جميعا، حيث إن ابنتها الأولى هى "حنان" حصلت على بكالوريوس تجارة خارجية جامعة حلوان عام 2005م، وتعمل حاليا موظفة فى بنك مصر، بينما شقيقها الأوسط "محمد" وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط عام 2010م، ويعمل حاليا موظفا بالديوان العام للمحافظة، فيما حصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب بشرى عام 2018، ويعمل طبيبا حاليا بمستشفى الخارجة العام.

أوضحت وفاء، أنها تظل تكافح مع أبنائها الثلاثة لحين خروجها للمعاش وكانت آخر وظيفة لها هى مدرسة تربية دينية ونشاط بمدرسة أنور البارودى بمدينة الخارجة، مؤكدة أنها كانت حريصة على استكمال تعليمهم الجامعى وإيجاد فرص عمل لهم لائقة، كما نجحت فى مساعدة وتجهيز ابنتى الكبرى وشقيقها الأصغر محمد، على الزواج، ولدى أحفاد حاليا.

من جانبها أكدت حنان عبد الوهاب، ابنة الام المثالية، إننى سعيدة باختيار أمى أما مثالية على مستوى المحافظة حيث إنى قدمت لها فى المسابقة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وكنت واثقة أنها ستفوز باللقب لما تحملته أمى من مشاق فى تربيتى أنا وأشقائي.

وكانت قد عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مسرح الوزارة، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.



الابن يقبل يده امه



الأم المثالية وابنتها