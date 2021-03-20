فريق أمريكى يجرى أولى عمليات زرع الرئة المزدوجة لمريض مصاب بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أعلنت أحدى مستشفيات شيكاغو، أن الأطباء أجروا بنجاح أولى عمليات زرع الرئة المزدوجة في العالم لمريض مصاب بفيروس كورونا باستخدام أعضاء متبرع تعافى من المرض، ووفقا لتقرير جريدة " dailymail" قال الجراحون إن المتلقي تم تشخيصه بفيروس كورونا العام الماضي وساءت حالته لدرجة أنه كان يعتمد على أجهزة دعم الحياة وبات في حاجة ماسة إلى عملية زرع رئة.



زرع رئة مصاب بكورونا

وجاءت الرئتان من متبرع ثبتت إصابته بالفيروس سابقًا، لكنه عانى فقط من أعراض خفيفة - وتعافى - قبل وفاته.

وقال الدكتور أنكيت بهارات، أستاذ الجراحة المساعد في جامعة نورث وسترن الذي أجرى عملية زراعة الرئة، في بيان: "هذه علامة فارقة فيما يتعلق بعمليات زراعة الرئة".



اول زرع رئة ناجحة لمصاب كورونا

وأصيب المريض ، وهو رجل من إلينوي في الستينيات من عمره ويعمل في مجال الرعاية الصحية ، بفيروس كورونا لأول مرة في مايو 2020، وفي النهاية أصبح مريضًا لدرجة أنه وُضع على أجهزة الأكسجين، ليضخ دم المريض ويغذيه بالأكسجين خارج الجسم، مما يسمح للقلب والرئتين بالراحة، وفي فبراير 2021 ، تم نقل المريض إلى Northwestern Medicine ، حيث تم وضعه على قائمة الزرع.



الرئة المزروعة

وتعتبر عمليات زرع الرئة أكثر صعوبة بالنسبة لمرضى كورونا، بسبب شدة الضرر الذي يلحقه الفيروس بالأعضاء، بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الأطباء انتظار الفيروس لتطهير الجسم مع التأكد من عدم فشل أعضاء المريض.

اول عملية زرع رئة ناجحة لكورونا

وقام الفريق الذى أجرى الجراحة باختبار سائل الرئة الخاص بالمتبرع للتأكد من أنه قد تخلص من الفيروس بعد أخذ خزعة من الرئة.