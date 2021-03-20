غدا ارتفاع آخر بدرجات الحرارة.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة وأسوان 39

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.