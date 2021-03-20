اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الإثنين والثلاثاء وانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع

السبت، 20 مارس 2021 11:42 ص
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الإثنين والثلاثاء وانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع طقس حار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من اليوم إلى يوم الثلاثاء معلنة بداية فصل الربيع مناخيا، تؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يكون يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة فى نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن سمة الفترة الحالية ستكون الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح، وأهابت بعدم الانخداع فى ارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع. 

ويشهد الطقس اليوم السبت، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم فى القاهرة

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

امطار اليوم

امطار القاهرة

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار اليوم

طقس اليوم

طقس الاسكندرية

طقس القاهرة

طقس الان

طقس مصر

طقس الاربعاء

الطقس فى الجيزة

طقس الجيزة

أمطار اليوم

سقوط امطار البرودة على السواحل الشمالية

بارد على جنوب سيناء

شديد البرودة على شمال الصعيد

شديد البرودة على جنوب الصعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة