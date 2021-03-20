عودة فتاة الجيزة المتغيبة بسبب خلافات أسرية

كتب محمود عبد الراضي

عادت فتاة بالجيزة لمنزل أسرتها بعد تغيبها عنهم بسبب خلافات أسرية، حيث نشر شخص على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق يتضمن إختفاء (فتاة، تقيم بمحافظة الجيزة).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (صاحب ورشة إصلاح دراجات هوائية – مقيم بمحافظة الجيزة – والد المتغيبة "طالبة")، كما تبين عدم قيام أهليتها بإتخاذ أية إجراءات قانونية بشأن تغيبها.

بإستدعاء والدها أفاد بمغادرتها للمنزل صباح يوم 11 مارس الجارى لتصاعد خلافات أسرية وقيامه بنشر خبر تغيبها بموقع الـ(فيس بوك) أملاً فى العثور عليها، وقد عادت من تلقاء نفسها صباح اليوم التالى وقام عقب ذلك بحذف الخبر، وتحرير محضر بشأن حقيقة واقعة غياب كريمته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.