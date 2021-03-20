عالم أوبئة بريطانى يحذر من عطلات الصيف بسبب كورونا: خطرا حقيقا

كتبت رباب فتحى

حذر عالم أوبئة بريطانى من أن العطلات الخارجية فى شهري يوليو وأغسطس، قائلا إنها تمثل "خطرًا حقيقيًا" لإعادة متغيرات كورونا إلى المملكة المتحدة.

وقال الدكتور مايك تيلديسلي، الأستاذ المساعد بجامعة وارويك ، لبي بي سي وعضو اللجنة الاستشارية للحكومة،: "إننا نواجه خطرًا حقيقيًا إذا بدأنا بالفعل في السفر إلى الخارج بدءا من يوليو، على سبيل المثال، في أغسطس، بسبب احتمالية جلب المزيد من هذه المتغيرات الجديدة إلى البلاد ".

وقال إنه قلق بشكل خاص بشأن المتغيرات مع طفرة E484K: "وهو النوع الموجود فى سلالة جنوب إفريقيا التى نشعر بالقلق حيالها، ونشعر بجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأضاف "هذا أكثر انتشارًا فى أوروبا، لذا أعتقد أن هذا مصدر قلق حقيقي، إذا بدأنا في رؤية المزيد من تلك الحالات القادمة، فسيبدأون في التهرب من اللقاح وقد يتسبب ذلك في المزيد من المشاكل لنا، كنت أقول قبل بضعة أسابيع إنني كنت واثقًا إلى حد ما من أن موسم العطلات المحلية في المملكة المتحدة كان ممكنًا للغاية نظرًا لمعدل حملة التطعيم لدينا. لكنني كنت أكثر تشككًا فيما سيحدث دوليًا. موقفي من ذلك لم يتغير كثيرا."

وقال "السفر الدولى فى هذا الصيف ، بالنسبة لقضاء العطلات العادي - للأسف أعتقد أنه من غير المحتمل للغاية."

والدكتور تيلدسلي هو عضو في المجموعة العلمية لنمذجة الأنفلونزا الوبائية (SPI-M) التابعة للمجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (SAGE). وقال إن المخاطر موجودة حتى في الحالات التي تصر فيها شركات السفر على تلقيح الركاب - كما فعلت بعض خطوط الرحلات البحرية - أو يتم اختبارهم في المطارات.