طرق طبيعية للحصول على شعر لامع.. استخدمى جل الصبار والزبادى

كتبت مروة هريدى

الشعر اللامع هدف كل سيدة تبحث عن مظهر أنيق، وهناك العديد من مستحضرات التجميل يمكنها القيام بهذا الدور ولكن ربما لأن ثمنها باهظًا أو خوفًا من آثارها الجانبية على الشعر والصحة بشكل عام قد يتجنب البعض استخدامها، وقد بعض السيدات لاتباع طرق طبيعية من أشياء بسيطة متوفرة بالمنزل واستخدامها للحصول على شعر لامع وصحى.

وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia

" هناك عدد من الوصفات الطبيعية للحصول على شعر لامع:

1- البيض

اخفقي بيضتين حتى تحصلى على قوام رغوي، ثم اسكبيه مباشرة على شعرك واتركيه لمدة 15-30 دقيقة، بعدها اغسلى شعرك بالشامبو كالمعتاد بالماء البارد.

2- الشاى الأسود

انقعى الشاى لمدة ساعتين على الأقل، ثم اسكبيه على شعرك واتركيه لمدة 15-30 دقيقة، ثم أضيفى البلسم فوقه واشطفيه بعد ذلك.

3- الأفوكادو

اهرسى حبة أفوكادو كبيرة ناضجة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم ضعى هذا الخليط على شعرك الرطب، خاصة على الأطراف الجافة، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

4- الزبادى

ضعى 6 ملاعق كبيرة من الزبادي غير المحلى وبدون أى نكهة فواكه، على شعرك وغطيه بقبعة الاستحمام، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

5- زيت جوز الهند

قومى بتسخين نصف كوب من زيت جوز الهند، ثم دلكى به شعرك وفروة رأسك وبعدها غطيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ باستخدام الشامبو والبلسم كالمعتاد.

6- خل التفاح

امزجِى أجزاء متساوية من خل التفاح والماء معًا، بمجرد غسل شعرك بالشامبو قومى بسكب هذا المزيج على شعرك ودلكى فروة رأسك جيدًا ثم اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين واشطفيه بالماء البارد.

7- جل الصبار

امزجى 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار النقى مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و3 ملاعق كبيرة من الزبادى العادى، وضعى الخليط على الشعر الرطب واتركيه من 20 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا ثم اغسلى شعرك بالشامبو.