شاهد جمال شواطئ منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة × 20 صورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع جنوب مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، منطقة سهل حشيش أجمل شواطئ البحر الأحمر والتي تقع بها عدد كبير من الفنادق السياحية، وتقام بها أكبر الاحتفالات الكبرى، من بينها حفل توزيع جوائز الكاف العام الماضى.



وتعد منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة من أشهر المناطق السياحية في البحر الأحمر وأغلب شواطئها رملية، وتقع منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحوالي 25 كيلو مترا وبها ممشي سياحي ترفيهي كبير يستخدمه جميع المقيمين والنزلاء بالمنطقة، كما أنها تضم مكانا للاحتفالات العامة داخل المنطقة، وتعتبر منطقة فندقية فقط ولا يوحد فيها مساكن أهلية.



ولا يتعدى عدد الفنادق فيها 15 فندقا سياحيا أغلبها فنادق ذات مستوي الخمس نجوم، وتتميز منطقة سهل حشيش بشواطئ خلابة ومميزة وكائنات بحرية مختلفة تظهر بالقرب من شواطئها.



ويقصدها دائما الأوروبيون وخاصة الألمان والإنجليز، وتضم كورنيش بطول 6 كيلو مترات تقريبا يمارس عليه المقيمون بالمنطقة أغلب الرياضات مثل الجرى وركوب الدرجات.



الاستجمام والطبيعة بالغزدقة



الشواطئ الرملية بسهل حشيش



الطبيعة تتحدث بسهل حشيش



الغروب في سهل حشيش



الغيوم والبحر بسهل حشيش



جمال الشواطئ



جمال شواطئ سهل حشيش الخلابة



جمال شواطئ سهل حشيش



سهل حشيش الجميلة



سهل حشيش جنوب الغردقة



شواطئ الغردقة الجميلة



شواطئ جنوب الغردقة



شواطئ سهل حشيش مساء



شواطئ منطقة سهل حشيش



كورنيش سهل حشيش



لحظة الغروب



لوحة فنية بسهل حشيش



لوحة فنية طبيعة بالغردقة



مارينا سهل حشيش_1



مشهد خيالى بديع بسهل حشيش