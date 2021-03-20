سوريا تسجل 152 إصابة جديدة بكورونا.. و 7354 حالة فى الاردن

وكالات



أعلنت وزارة الصحة السورية امس الجمعة تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 88 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 17077 شفيت منها 11410 وتوفيت 1141 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

ومن جهة أخرى سجل الأردن امس الجمعة 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 521,461 حالة، والوفيات إلى 5701 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 435، فيما غادرت 386 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 3481 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 420,452 حالة.