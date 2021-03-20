"سكاي أبو ظبي" تبدأ بتنفيذ مشروع Residence Eight

أعلنت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة-بدء تنفيذ مشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات ٤ مليارات جنيه في شهر مارس الجاري، إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ الرامية إلى زيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، وإنشاء مجتمعات متكاملة تتوافر بها جودة الحياة للمواطن المصري.

وفي ضوء تشجيع الدولة للاستثمار الأجنبي، حصلت شركة سكاي أبو ظبي، على القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية، وبدأت إجراءات التنفيذ على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه بدأت طرح المشروع للحجز مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة ١.٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢١.

مشروع Residence Eightهو عبارة عن مجمع سكني وتجاري، يقع على مساحة ٢٣ فدان بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المنطقة المحاطة بالحي الدبلوماسي من الغرب والمطلة على ٧٠ فدان من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، بجانب الموقع المثالي ينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء ضخمة تصل إلى ٨٢% من المساحة الكلية من المشروع ونحو ١٠٠٠ وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين ٨٠ إلي ٣٦٠ متر مربع ما بين شقق ووحدات "دوبلكس" الفاخرة.

ويقدم مشروع Residence Eight نموذجاً حقيقياً للمشروعات المتكاملة من خلال تقديم حلول معيشة عصرية تخدم كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، عبر تخصيص ٨٠% من المشروع للعنصر السكني ٢٠% للعنصر التجاري، وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، كما سيتضمن المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن كلوب هاوس يتيح لهم الرفاهيه على بعد دقائق من منطقتهم السكنية.

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة اختارت إقامة أول مشروعاتها في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأنها تتوافق مع رؤيتنا إذ تتطلع سكاي أبو ظبي لأن تصبح من أكبر الشركات العقارية في السوق المصرية من خلال تقديمها نماذج عمرانية ذكية متكاملة بمعايير اقليميه وفريدة من نوعها، وهو ما يتطابق مع استراتيجية العاصمة الإدارية التي تستهدف أن تصبح مدينة ذكية، مضيفاً كما أن رؤية سكاي أبو ظبي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بقيمة حقيقية بداية من المباني السكنية إلى الخدمات التجارية والخدمات العامة.

من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة أعدت دراسة للسوق العقاري في مصر للتعرف على كافة متطلبات العميل، ونتطلع لتقديم منتج مختلف ومتميز يتناسب مع متطلبات العميل وإمكاناته، كما تسعى لكسب ثقة العملاء من خلال الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، إضافة إلى تقديم منتجات بأسعار تنافسية وتسهيلات كبيرة في السداد.

وأضاف "صلاح "، أن شركة سكاي أبو ظبي تستهدف عملاء جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة كذلك العملاء العاملين بالخارج.

كما أشار "صلاح"، إلى أن السوق العقاري المصري يتسم بكونه سوقاً واعداً وجاذباً للاستثمار، لتميزه بالعديد من المزايا التنافسية عن غيره، كالنمو السكاني المتزايد والذي يعكس الحاجة الدائمة إلى تنمية عمرانية مستمرة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عما يتميز به السوق المصري من عوائد استثمارية جاذبة.

يعد مشروع Residence Eight هو أول مشروع عقاري لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بعد أيام من إعلانها دخول السوق المصرية لنقل خبراتها العقارية الاقليميه، وعزمها استثمار ١٥ مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مستندة على نجاحها في إنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورغبتها في التوسع إقليمياً ودولياً ضمن خطتها الاستراتيجية.