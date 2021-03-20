سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير تذاكر سفر للخارج

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وذلك بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب شركة رحلات - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) إذ إستغل طبيعة عمله وقيامه بالإعلان عن إمكانية حجز رحلات طيران على الرغم من إيقاف الرحلات طبقاً للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة "كورونا" ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع ( الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وأبدى إستعداده لرد المبالغ المستولى عليها.