زى النهاردة.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة العامة بـ"تفجيرات أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 20 مارس 2018، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تستمع لمرافعة النيابة فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين، فى جلسة محاكمتهم فى قضية تفجير أبراج الكهرباء "610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط".

وخلال تلك الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء: "سيدى الرئيس حضرات السادة القضاء، أذن الله أن نقف مترافعين أمام عدلكم، نقيم الدليل، إعلاء لكلمة الحق لإثبات جرم هؤلاء، هذا ما كلفنا به رسول الله ص الله عليه وسلم وهذا ما علمنا إياه قول الحق.. ناس اندسوا بين المسلمين، استغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين، نهبوا البيوت واستحلوا الأعراض، وهتكوا الحرمات، لا يأمنهم أحد، حلقات متواصلة من جرم جماعة الإخوان .

وجاء فى مرافعة النيابة: "المتهمون علموا وتعلموا الركوع ونسوا أن لغير الله لا ركوع.. سمعوا ورددوا وتغيبت عقولهم.. غيروا الأفكار ورددوا أننا كفار.. تلك هى جماعة الإخوان.. إن مقصدنا لإقامة الدليل بالحق واليقين والدليل أدلة مادية ومعنوية".

وقال ممثل النيابة العامة: "كل جريمة من الجرائم التي سأتناولها أمام عدلكم لها أثارها على أنفس الضحايا لا تعد وتحصى.. لا أرى جريمة أبشع من إزهاق روح الإنسان.. تعددت الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائمهم.. حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب، وتعددت الأدلة المادية والمعنوية.. وقرر المتهمون فى مقهى خال من الزبائن مخططهم، فأخذ المتهم العاشر يوضح لمرافقيه سبب اجتماعهم".

وتابع ممثل النيابة العامة: "فالمتهم علاء حلمى، ثابت فى حقه تحريض أعضاء خليته من حرق لحرق لنأتى بدليل إشعال النار فى نقطة شرطة النجدة بالإسكندرية فى حقق المتهمين الرابع عشر وآخرين، فى هذه الجريمة جاءت مما قله المتهمون الأول والثانى فى التحقيقات.. سيدى الرئيس انتقل إلى جريمة التخريب العمدى للممتلكات العامة، فالتحريات أكدت تكليف المتهم الأول للمتهمين بتخريب الممتلكات العامة، فهل اكتفى المتهمون مما سفكوه من دماء، لا، إنما يريدون تخريب الدولة، فكان مخططهم قطع الكهرباء على الجمهورية بأكملها.. استهدفوا برج كهرباء بكرداسة محل الاتهام بالبند الخامس".