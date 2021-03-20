راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يشترى فانوس رمضان.. صور

دمياط معتز الشربينى

حرص كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط الأب هشام بندلى المعروف بالقمص بندليمون على شراء فانوس رمضان لتعليقه بالكنيسة.

كما حرص الأب بندليمون على تعليق فانوس رمضان مصنوعا من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة كعادة كل عام، والتقط راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط عدة صور مع أصدقائه من المسلمين وهو يحمل فانوس رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

يذكر أن الأب بندليمون يشارك فى عدد كبير من موائد الرحمن على مدار الشهر بدعوة من أصدقائه المسلمين، كما يحرص على تبادل التهانى والتعازى ويشارك فى كافة لقاءات المجتمع المدنى ويطلق دائما عبارات المحبة والسلام قائلا: كلنا واحد ومصر كلها على قلب راجل واحد خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى.



التقاط صورة تذكارية بالفانوس



تعليق الفانوس بالكنيسة



راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان