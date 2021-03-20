اليوم السابع
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رئيس لبنان: ملتزمون بحماية الديمقراطية والتعدد اللغوى التى حملتها الفرانكوفونية

السبت، 20 مارس 2021 05:18 م
رئيس لبنان: ملتزمون بحماية الديمقراطية والتعدد اللغوى التى حملتها الفرانكوفونية ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، التزام بلاده بالمحافظة على الفرانكوفونية والعمل ضمن مؤسساتها، وحماية القيم الأساسية العالمية التى حملتها وفى مقدمها احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد اللغوى والثقافى والحوار الجامع.

وحيّا الرئيس اللبنانى - فى كلمة اليوم بمناسبة اليوم العالمى للفرانكوفونية - الناطقين كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية فى لبنان والعالم، مشيرا إلى أن الزيارة المزمع أن تقوم بها الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكوفونية لويز موشيكى وابو، إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل، تمثل دليلا على هذا الالتزام والعلاقة التاريخية المميزة بين لبنان ومجموعة الدول الفرانكوفونية.

 


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