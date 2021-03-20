اليوم السابع
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جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابع تنفيذ 24888 شقة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

السبت، 20 مارس 2021 11:07 ص
جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابع تنفيذ 24888 شقة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب أرض المطار، يرافقه المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة،  ومديرو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة أي عقبات.
 
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية بمنطقة غرب أرض المطار، مقسمة إلى  707 عمارات سكنية بقطاع أ، و 330 عمارة سكنية بقطاع ب، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع. 
 
وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات السكنية للالتزام بتسليم الوحدات لحاجزيها في المواعيد المقررة، وكذا الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المقدمة من الشركات المنفذة.
 
 
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