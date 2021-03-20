جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابع تنفيذ 24888 شقة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

كتب أحمد حسن

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية بمنطقة غرب أرض المطار، مقسمة إلى 707 عمارات سكنية بقطاع أ، و 330 عمارة سكنية بقطاع ب، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات السكنية للالتزام بتسليم الوحدات لحاجزيها في المواعيد المقررة، وكذا الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المقدمة من الشركات المنفذة.