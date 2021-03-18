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جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع سكن مصر

الخميس، 18 مارس 2021 06:00 ص
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع سكن مصر مشروع سكن مصر
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم 1464 وحدة سكنية للحاجزين بمشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأربعاء 24/3/2021، وتخصيص يوم الخميس 25/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

 

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الأربعاء 31/3/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مؤكداً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأربعاء 7/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 8/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

 

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 14/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 15/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الخامس، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الأربعاء 21/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع السابع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.

 

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 12/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 13/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع التاسع، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 19/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 20/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع العاشر.

 

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء، 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 26/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 27/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الحادي عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم21، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم20، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 2/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني عشر.

 

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأربعاء 9/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث عشر، وتسليم وحدات العمارة رقم 135، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 16/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 17/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع عشر.

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 159، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الأربعاء 23/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الخامس عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 28/6/2021.


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مدينه أكتوبر الجديده

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