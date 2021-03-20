جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس بحوزة راكب قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من لبنان أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم كمال مأمور الفحص فتلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية.

وبالعرض على مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة.

قرر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2021 ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.