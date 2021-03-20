اليوم السابع
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جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بسرقة شركة فى النزهة

السبت، 20 مارس 2021 09:29 م
جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بسرقة شركة فى النزهة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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حددت نيابة النزهة، جلسة 4 أبريل لمحاكمة مسجل خطر أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شركة بأسلوب "كسر الباب".
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته (حقيبة بداخلها 5 أجهزة لاب توب – هاتف محمول مجهولين المصدر – أجنة حديدية.
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

سرقة شركة

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النزهة

عقوبة السرقة

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