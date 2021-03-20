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توافد رؤساء الجامعات لحضور اجتماع المجلس الأعلى اليوم لمتابعة التيرم الثانى

السبت، 20 مارس 2021 10:54 ص
توافد رؤساء الجامعات لحضور اجتماع المجلس الأعلى اليوم لمتابعة التيرم الثانى المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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بدأ منذ قليل عدد من رؤساء الجامعات فى التوافد على جامعة القاهرة للمشاركة فى حضور الاجتماع الدورى للمجلس   الأعلى للجامعات المقرر انعقاده بعد قليل.

ويترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم السبت اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى وذلك لمتابعة انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وتطبيق منظومة التعليم الهجين .

ومن المتوقع أن يناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عدد من الموضوعات من بينها استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا وانطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات .

ومن المتوقع أيضا أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات فى الخطوات التنفيذية التى تمت فى سبيل إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية .

وانطلقت اليوم السبت الدراسة فى كليات جامعة حلوان، وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق نظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعليم الحضورى والتعليم أون لاين، وذلك لتقليل الكثافات فى الجامعة والوقاية من فيروس كورونا، حيث كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ" اليوم السابع" عن الاستعدادات الكاملة لانطلاق الدراسة على مستوى كليات الجامعة ونظام الحضور بالكليات وإجراءات الجامعة للوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدا انطلاق الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة حلوان اليوم السبت مع الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن مد الفصل الدراسى الثانى لمدة 3 أسابيع.

 وقال الدكتور ماجد نجم، أن الجامعة ستطبق نظام التعليم الهجين وفقا للجداول المعلنة بالكليات، موضحا أنه تقرر أن تكون الدراسة لطلاب الكليات ذات الكثافة العالية أون لاين " التعليم عن بعد" من خلال منصة الجامعة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من انطلاق الفصل الدراسى الثانى، مع تخصيص أيام للكليات عالية الكثافة التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية يومان فى الأسبوع بعد ذلك بحيث لا يجتمع طلاب كليتين من الكليات ذات الكثافة العالية بالحرم الجامعى، وذلك لتخفيف الزحام والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى ، بحيث على سبيل المثال تحضر كلية الحقوق يومى السبت والثلاثاء والتجارة الأحد والأربعاء والخدمة الاجتماعية الإثنين والخميس من كل أسبوع.

 


المجلس الأعلى للجامعات

خالدعبد الغفار

الفصل الدراسى الثانى

الأعلى للجامعات

التيرم الثانى

الترم الثاني

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