تفاصيل جديدة تكشف لغز العثور على جثة معلمة أمام منزلها بحدائق أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

بدأت قضية العثور على سيدة مقتولة بمنطقة حدائق أكتوبر فى الجيزة، فى انكشاف تفاصيلها، وتبين من خلال التحقيقات، أن المجني عليها تعمل مدرسة وتقيم بشقة مملوكة لها بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم بقتل المجني عليها، ترصد لها أمام شقتها واعتدى عليها بالضرب، حتى هشم رأسها وبعد مقاومة عنيفة من جانبها سقطت على الأرض غارقة فى دمائها، وفر المتهم هاربًا.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال عدد من جيران المجني عليها، الذى أكدوا سماعهم صوت صراخ فخرجوا لاستطلاع الأمر فعثروا على جثة الضحية غارقة فى دمائها تنازع الموت؛ فأجروا اتصالًأ بالإسعاف، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وطلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمعرفة ظروف إصابة المجنى عليها بجرح فى الرأس، أسفر عن مقتلها.

وناقشت الأجهزة الأمنية أفراد أسرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.