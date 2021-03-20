اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل اكتشاف الـمومياوات الملكية قبل نقلها فى موكب تاريخى

السبت، 20 مارس 2021 07:26 م
تعرف على تفاصيل اكتشاف الـمومياوات الملكية قبل نقلها فى موكب تاريخى مومياوات
كتب محمد أسعد

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سيشهد العالم، فى 3 أبريل المقبل، حدث فريد من نوعه وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في موكب مهيب سيبهر شعوب الدول.
 
وتم العثور على هذه المومياوات خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك امنحتب الثاني في عام 1898.
 

خبيئة الدير البحري "المقبرة رقم TT320"

 
تُعرف هذه الخبيئة باسم "الخبيئة الملكية"، وهي مقبرة أثرية تقع بجوار الدير البحري في جبانة طيبة في غرب الأقصر.
 
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من بين المومياوات الملكية التي عثر عليها بداخل تلك الخبيئة: مومياوات الملوك سقنن رع تاعا، أحمس الأول، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، تحتمس الثالث، ستي الأول، ورمسيس الثالث ورمسيس الثاني، ورمسيس التاسع، ومن الملكات أحمس- نفرتاري.
 
خبيئة مقبرة الملك امنحتب الثاني" KV35".
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‏‎عثر عالم المصريات الفرنسي فيكتور لوريه في عام 1898على هذه الخبيئة في وادي الملوك بالأقصر، والتي عُثر بداخلها على العديد من المومياوات الملكية منها مومياء امنحتب الثاني، تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، مرنبتاح، سا بتاح، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، ستي الثاني، والملكة تي.
 
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المتحف المصري بالتحرير

متحف الحضارة

رمسيس الثاني

تحتمس

موكب المومياوات

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