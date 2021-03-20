تعرف على الفوائد الصحية للكرفس.. غنى بالمواد المغذية وقليل السعرات الحرارية

كتب - محمود جلال

الكرفس هو نوع من الخضراوات يمكن إضافتها للطعام أو فى العصير، وهو منخفض جدًا في السعرات الحرارية، وغني بالمواد المغذية ويمكن استخدامه لفقدان الوزن، يساعد هذا النبات بشكل رئيسي في خفض مستويات الكوليسترول، وإزالة السموم من الجسم وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

ذكر تقرير موقع Onlymyhealth وفقا لاختصاصي التغذية أروشي جوبتا ، أخصائي التغذية المساعد ، كلية داياناند الطبية ومستشفى لوديانا الهندى، الفوائد الصحية والحقائق الغذائية والآثار الجانبية للكرفس.

الفوائد الصحية للكرفس

يلعب الكرفس دورا مزيلا للسموم، كما يشرب الكثير من الناس عصير الكرفس كعلاج طبيعي للتخلص من آلام النقرس، فيما يلي أهم 3 فوائد صحية لتناول الكرفس:

يقلل الالتهاب

الالتهاب الزائد مرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان، ويمكن للكرفس أن يساعد في تقليل هذا الالتهاب بخصائصه المضادة للالتهابات.

يمنع السرطان

يحتوي الكرفس على خصائص مقاومة للسرطان، كما يحتوي أيضًا على مادة الكومارين التي يمكنها تحسين وظائف بعض خلايا الدم البيضاء الخاصة ويمكنها أيضًا مكافحة السرطان بشكل فعال.

فقدان الوزن

يحتوي الكرفس على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وهو غني بالعناصر الغذائية، مما يجعله يساعد في إنقاص الوزن.

الكرفس مصدر جيد للفيتامينات

الكرفس مصدر جيد لفيتامين K والفولات والبوتاسيوم والألياف الغذائية والمنجنيز علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على فيتامين ب 2 ، والنحاس ، وفيتامين ج ، وفيتامين ب 6 ، والكالسيوم ، والفوسفور ، والمغنيسيوم ، وفيتامين أ.