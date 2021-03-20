تشييع جثمان الفنان التشكيلى عادل نصيف بمسقط رأسه بالبحيرة.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

شيعت أهالى قرية أبو حنا التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، جثمان الفنان التشكيلى العالمى عادل نصيف رائد فن الأيقونات القبطية بمسقط رأسه وتم دفنه فى مقابر العائلة.

شارك فى أداء صلاة الجنازة التى أجريت بكنيسة العذراء مريم وبثها بشكل مباشر على منصات اليوم السابع رضا نصيف عضو مجلس النواب السابق والدكتور يسرى نصيف شقيق الفنان الراحل، بالإضافة الى زوجته وأولاده وعدد من القساوسة والآباء الكهنة.

ومن المقرر، أن يقام مراسم العزاء بمطرانية البحيرة بمدينة دمنهور، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن الفنان الراحل عادل نصيف، صاحب تاريخ طويل من الإبداع والتميز، امتد لأكثر من ثلاثين عاما، فى مجال الفن القبطى، فهو فنان متخصص فى تنفيذ الأعمال الكبيرة من الفسيفساء والفريسكو والأيقونات، وحظى نصيف بلقب "سفير الفن القبطى" لمشاركاته العديدة في المعارض والمحافل الفنية بالداخل وبالخارج، وأول مصرى على مستوى دول الشرق الأوسط حصد بسابقة أعماله الفنية فرصة ترجمة كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وصدر الكتاب في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 2018، ولاقى الكتاب قبولًا على المستوى العالم خاصة أنه يشرح فن الأيقونة القبطية.